Где ВСУ сдерживают наступление оккупантов: свежие данные от Генштаба

Генштаб сообщил последние новости с передовой.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 187 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается сложной.
Об этом сообщил Генштаб.
На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого.
На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза.
На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи Выимки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза в районах Часов Яра и Предтечиного.
На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодмитровки, Звездного, Кременной Балки, Новониколаевки, Максимильяновки, Антоновки, Екатериновки, Константиновки, Новоселидовки и Острого.
На Времивском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки. Активно привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию.
При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг четырежды атаковал позиции наших защитников вблизи Новоданиловки и Новоандреевки.
Трижды безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1630 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 33 боевых бронированных машины, 34 артиллерийские системы, две РСЗО, средство ПВО, 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и 22 единицы специальной техники.
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