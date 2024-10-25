Где ВСУ сдерживают наступление оккупантов: свежие данные от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 187 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается сложной.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза.

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи Выимки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза в районах Часов Яра и Предтечиного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодмитровки, Звездного, Кременной Балки, Новониколаевки, Максимильяновки, Антоновки, Екатериновки, Константиновки, Новоселидовки и Острого.

На Времивском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки. Активно привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию.

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг четырежды атаковал позиции наших защитников вблизи Новоданиловки и Новоандреевки.

Трижды безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1630 человек. Также украинские воины обезвредили 7 танков, 33 боевых бронированных машины, 34 артиллерийские системы, две РСЗО, средство ПВО, 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и 22 единицы специальной техники.

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