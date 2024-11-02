Где за прошлые сутки захватчики активно шли в атаку: новые данные Генштаба

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 145 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг один раз пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел.

На Купянском направлении в сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Ступочек. Все атаки поблизости были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

На Покровском направлении украинскими защитниками было остановлено 39 штурмовых и наступательных действий агрессора. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово и Луча — здесь Силами обороны было отражено 16 атак.

Наиболее напряженной ситуация остается на Кураховском направлении. Здесь Силы обороны отразили 52 атаки.

На Времивском направлении противник совершил четыре штурма позиций ВСУ в районах Трудового и Максимовки.

На Приднепровском направлении оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Черном море находится один российский военный корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

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