Где за прошлые сутки захватчики активно шли в атаку: новые данные Генштаба

ВСУ держат оборону и отбивают атаки врага.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 145 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Кураховском и Покровском направлениях.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
На Харьковском направлении враг один раз пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел.
На Купянском направлении в сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Ступочек. Все атаки поблизости были остановлены.
На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки, противник понес потери и отступил.
На Покровском направлении украинскими защитниками было остановлено 39 штурмовых и наступательных действий агрессора. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово и Луча — здесь Силами обороны было отражено 16 атак.
Наиболее напряженной ситуация остается на Кураховском направлении. Здесь Силы обороны отразили 52 атаки.
На Времивском направлении противник совершил четыре штурма позиций ВСУ в районах Трудового и Максимовки.
На Приднепровском направлении оперативная ситуация остается без существенных изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что в Черном море находится один российский военный корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
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