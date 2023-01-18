Где ждать нового наступления оккупантов: эксперт назвал приоритетное направление для России

Армия России рассматривает Донецкую область как приоритетную для нового большого наступления.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, основными задачами российской группировки является взятие под контроль всей территории Донецкой области, поэтому это направление будет рассматриваться как приоритетное.

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Эксперт отметил, что в наступлении будут участвовать прежде всего мобилизованные россияне:

"Первая волна мобилизованных в РФ — общее количество 320 тысяч, из них только 150 тысяч находятся непосредственно на территории Украины. Несложная арифметика, что боевое слаживание и обучение на территории РФ и оккупированных районов Донецкой и Луганской области проходят примерно 170 тысяч. Это примерно 200 батальонно-тактических групп. На начало широкомасштабного вторжения российских оккупантов на границах с Украиной, по разным оценкам, было сосредоточено примерно 120 батальонно-тактических групп. То есть можем говорить, что количество вдвое больше. Можем предположить, что и за счет мобилизованных, и за счет спецконтингента ЧВК "Вагнер", который насчитывает примерно 40 тысяч, российские оккупанты попытаются решить тактические задачи по захвату в первую очередь территории Донецкой области".

Однако Снегирев не верит, что наступательные действия оккупантов будут иметь успех.

"Даже события в Соледаре свидетельствуют, что продвижение российских оккупантов остановлено. И в Бахмуте аналогичное яркое свидетельство — оккупанты в течение 6 месяцев не могут продвинуться дальше улицы Патриса Лумумбы", — отметил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которые может бросить в наступление в январе-феврале или весной. Под угрозой может оказаться Киев.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил подготовку к новым наступательным действиям в Украине. Как объяснил Шойгу, именно для этого РФ проводила частичную мобилизацию.

Военный эксперт Александр Мусиенко спрогнозировал возможные направления российской атаки.

"Они могут где-то в Курской, Брянской или Белгородской области сконцентрировать свои силы, оттуда попытаться зайти на Луганщину и Харьковщину, попытаться взять полностью Луганщину, Донетчину, а с Запорожского направления как вспомогательного выходить в рейды, чтобы нам не давать наступать. Беларусь просто держать как фактор постоянного психологического давления и угрозы. Цель – удержать территории, если повезет – продвинуться дальше", – рассказал эксперт.

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