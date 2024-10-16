"Где же на все это вооружение набрать": возможно ли перенесение войны на территорию РФ — Defense Express

Пункт Плана победы Владимира Зеленского, где идет речь о перенесении войны на территорию России, сложно реализовать.

Об этом военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал в эфире "Эспрессо".

Он предположил, что западные партнеры выражают свое "пожелание" не расширять как раз зону боевых действий.

"Потому что получается, что для расширения ареала боевых действий не только у нас на фронте, но и на территории РФ, нужно просто большее вооружение, как можно больше. А для выполнения задач чисто по периметру 1400 км вооружения может не хватать: тяжелого, легкого ( артиллерия, танки, бронемашины, боеприпасы те же) Потому что по большому счету получается так, что у нас проблема со снарядами "зависла", когда у нас зона активных действий была 1300 километров. А надо еще какой-то боекомплект выделить на, скажем, Одесское направление и северное. А здесь, значит, теперь у нас еще Харьковщина прибавилась — минимум плюс 100 км, и вот Курщина, где минимум 50 по ширине фронта. .

Так что эксперт подчеркнул, что План победы сейчас сложен в реализации, ведь для того, чтобы перенести боевые действия на территорию Российской Федерации, нужно большее вооружение.

"Скажем, того вооружения, которого не хватает самому Западу, и того вооружения, которое нам сейчас очень бы помогло, чтобы сдерживать россиян вообще на востоке: от Угледара, в районе Курахово, и, собственно, чтобы как-то сорвать перспективу российского наступления на Покровск", – объяснил он.

Иван Киричевский согласился, что с одной стороны, все правильно и верно — войну на территорию РФ нужно переносить всеми доступными методами, а с другой, проблема с дефицитом оружия усложняет реализацию пункта Плана.

"Залужный и Забродский об этом в 2022 году достаточно наглядно написали, только проблема: за счет чего переносить, где брать это железо", — высказал мнение эксперт.

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в ВР. В первом пункте плана речь идет о приглашении Украины в НАТО.

А также в Плане Зеленского говорится о размещении на территории Украины комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России.

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