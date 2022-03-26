"Где живут фашисты": в Мелитополе оккупанты "охотятся" на тех, кто не хочет повиноваться захватчикам

"Где живут фашисты": в Мелитополе оккупанты "охотятся" на тех, кто не хочет повиноваться захватчикам

Журналисты на оккупированных территориях получают угрозы от российских захватчиков.

В Мелитополе Запорожской области оккупанты начали "охоту" на тех, кто не хочет подчиняться российским захватчикам.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

По его словам, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты".

"Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь — это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными", — говорится в сообщении.

Кроме того, журналисты, работающие на временно оккупированных территориях области, получают угрозы, а также требования больше работать на пользу Украины. Оккупанты страны-агрессора запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье "Терроризм" УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий. К слову, такие же требования поступили и в редакцию запорожского сайта 061.ua.

Как сообщалось, накануне в поселок Кирилловка приехали военные Российской Федерации. Они назвались жителям и местным властям как "военная комендатура города Мелитополя" и предложили "сотрудничество". Глава Кирилловского поселкового совета от "предложения" отказался.

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