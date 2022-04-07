Генассамблея ООН остановила участие России в Совете по правам человека

Генассамблея ООН остановила участие России в Совете по правам человека

Военным преступникам не место в органах ООН.

Генассамблея ООН приостановила работу страны-агрессора в Совете ООН по правам человека. Это произошло из-за постоянных нарушений прав человека в Украине российскими военными.

Также читайте Российские оккупанты пытаются наступать: Генштаб рассказал о ситуации в Донецкой области

Соответствующее решение ООН было принято 7 апреля.

За соответствующее решение проголосовали 93 страны, 24 – были против.

" Право России на членство в Совете ООН по правам человека только что приостановлено. Военным преступникам не место в органах ООН, направленных на защиту прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и избрали правильную сторону истории", — написал председатель украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Russia's rights of membership в UN Human Rights Council has just been suspended. Войны criminals не были в UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 7 апреля 2022

Напомним, Федеральная разведывательная служба Германии получила радиоперехват российских убийц, на котором они откровенно обсуждают массовые убийства украинцев в Киевской области.

Также российские оккупанты в Гостомеле Киевской области тренировались убивать, расстреливая мирных жителей. В поселке нашли убитыми 11 человек.