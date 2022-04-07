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Генассамблея ООН остановила участие России в Совете по правам человека

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Генассамблея ООН остановила участие России в Совете по правам человека

Getty Images

Военным преступникам не место в органах ООН.

Генассамблея ООН приостановила работу страны-агрессора в Совете ООН по правам человека. Это произошло из-за постоянных нарушений прав человека в Украине российскими военными.

Соответствующее решение ООН было принято 7 апреля.

За соответствующее решение проголосовали 93 страны, 24 – были против.

"Право России на членство в Совете ООН по правам человека только что приостановлено. Военным преступникам не место в органах ООН, направленных на защиту прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и избрали правильную сторону истории", — написал председатель украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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Напомним, Федеральная разведывательная служба Германии получила радиоперехват российских убийц, на котором они откровенно обсуждают массовые убийства украинцев в Киевской области.

Также российские оккупанты в Гостомеле Киевской области тренировались убивать, расстреливая мирных жителей. В поселке нашли убитыми 11 человек.

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