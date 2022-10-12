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Генассамблея ООН осудила попытку России аннексировать территории Украины

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Генассамблея ООН осудила попытку России аннексировать территории Украины

Фото: Associated Press

Резолюцию поддержали 143 страны мира.

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, осудила попытки России аннексировать украинские территории.

Соответствующее решение Генассамблея приняла 12 октября.

Резолюцию поддержали 143 из 193 участников Генассамблеи ООН, 35 стран воздержались, а 5 – проголосовали против.

Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа проголосовали против резолюции, осудившей незаконную аннексию четырех регионов Украины.

Резолюция "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава Организации ООН" обсуждалась долгое время. Этот документ осуждает Россию из-за аннексии украинских территорий и требует от РФ отменить свое решение.

Ранее подобную резолюцию рассматривал Совет безопасности ООН, однако РФ его традиционно заблокировал.

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Незаконная попытка России аннексировать украинские территории

Россия на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей провела фейковый "референдум". После чего страна-агрессор незаконно присоединила украинские регионы к своему составу.

5 октября Путин своей подписью "узаконил" аннексию украинских территорий. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687/2022 о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украина обратилась в Международный суд в Гааге из-за незаконной попытки аннексии украинских регионов. Также в МИД Украины заявили, что мир должен признать Россию государством-террористом из-за попыток аннексии территории Украины.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2059
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