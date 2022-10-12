Генассамблея ООН осудила попытку России аннексировать территории Украины

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, осудила попытки России аннексировать украинские территории.

Соответствующее решение Генассамблея приняла 12 октября.

Резолюцию поддержали 143 из 193 участников Генассамблеи ООН, 35 стран воздержались, а 5 – проголосовали против.

Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа проголосовали против резолюции, осудившей незаконную аннексию четырех регионов Украины.

Резолюция "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава Организации ООН" обсуждалась долгое время. Этот документ осуждает Россию из-за аннексии украинских территорий и требует от РФ отменить свое решение.

Ранее подобную резолюцию рассматривал Совет безопасности ООН, однако РФ его традиционно заблокировал.

Незаконная попытка России аннексировать украинские территории

Россия на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей провела фейковый "референдум". После чего страна-агрессор незаконно присоединила украинские регионы к своему составу.

5 октября Путин своей подписью "узаконил" аннексию украинских территорий. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687/2022 о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украина обратилась в Международный суд в Гааге из-за незаконной попытки аннексии украинских регионов. Также в МИД Украины заявили, что мир должен признать Россию государством-террористом из-за попыток аннексии территории Украины.

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