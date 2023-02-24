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Генассамблея ООН поддержала резолюцию о выводе российских войск из Украины: кто выступил против

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2012
Время на прочтение
2 мин
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Генассамблея ООН поддержала резолюцию о выводе российских войск из Украины: кто выступил против

Фото: Андрей Ермак/Facebook

ООН снова заявляет о своем требовании к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.

На Ганасамблее ООН 141 страна призвала Россию прекратить боевые действия и вывести войска из Украины. В то же время 7 стран высказались против, еще 32 воздержались.

Об этом говорится в резолюции ООН.

Генсек ООН Антониу Гуттериш в четверг осудил российское вторжение в Украину. Он назвал поступок России оскорблением коллективной совести мира.

В документе резолюции говорится, что ООН:

  • Призывает соблюдать принципы Устава ООН, лежащие в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и надежного мира в Украине.
  • Подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
  • Снова заявляет о своем требовании к РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно-признанных границах.
  • Призывает все стороны соблюдать международное право, в том числе по отношению к военнопленным и защите гражданского населения.
  • Подчеркивает необходимость воздерживаться от того, чтобы подвергались нападениям, уничтожались, перемещались или приходили в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения.
  • Призывает также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых умышленных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы.
  • ООН также заявляет о необходимости привлечь к ответственности виновных в совершении на территории Украины преступлений путем надлежащего, справедливого и независимого расследования и реализации судебного преследования на национальном или международном уровне.

Отметим, что резолюция была поддержана 73% стран-членов НАТО.

Против резолюции выступили семь стран. Среди них – Россия, Беларусь, Сирия и Северная Корея.

Казахстан, Армения, Таджикистан (не входят в ЕАЭС) и Кыргызстан в четверг снова воздержались, как и в прошлые разы.

Примечательно, что 13 стран вообще не голосовали. По словам одного из политических обозревателей, страны "вышли на стратегический перерыв на кофе". Речь идет, в частности, об Азербайджане, Туркменистане и Венесуэле.

"Это нарушение Устава ООН и международного права", — заявил Антониу Гуттериш на заседании Генассамблеи. Эскалация конфликта, по его словам, представляет очевидную и реальную опасность, а война "разжигает региональную нестабильность и глобальное напряжение и противоречия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и неотложных глобальных проблем".

На результаты резолюции отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице Twitter.

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Дата публикации
Просмотры
2012
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