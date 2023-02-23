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Генассамблея ООН призвала Россию прекратить войну и вывести свои войска из Украины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Генассамблея ООН призвала Россию прекратить войну и вывести свои войска из Украины

Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.

Генассамблея ООН 23 февраля призвала Россию прекратить войну против Украины и вывести свои войска с нашей территории.

Об этом говорится в резолюции ООН.

Документ об окончании войны предложила Украина. В нем призвали Россию прекратить войну против Украины и вывести оккупационную армию с наших территорий. Это решение также закрепляет положение украинской "формулы мира".

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов ООН, против — 7 (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали). 32 страны воздержались.

В ходе заседания белорусы предлагали принять свои изменения в резолюцию, в частности: заменить в тексте резолюции "агрессию РФ" на "военные действия в Украине", а также исключить требование России немедленно вывести свои войска из Украины. Все поправки Беларуси были отклонены.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил страны мира за поддержку Украины.

"Есть победа. Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию к годовщине российского вторжения. Она призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Среди тех, кто нас поддержал, – ведущие государства Ближнего Востока. В последние недели я был на постоянной связи с ними. Очень благодарен всем, кто в годовщину неспровоцированной российской агрессии выступил на стороне Украины. Таких государств – 141", — написал Ермак.

© Андрей Ермак/Facebook
Фото: Андрей Ермак/Facebook

Война России против Украины

В ночь на 24 февраля 2022 года Россия напала на наше государство. Утром российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции". Целью, озвученной диктатором, была "демилитаризация и денацификация" Украины.

На самом деле, диктатор планировал оккупировать всю территорию Украины и установить в нашем государстве свой марионеточный режим. По данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, гауляйтером Украины должен был стать государственный изменник Виктор Янукович.

Однако воины ВСУ с первых дней обороняют наше государство и провели несколько успешных контрнаступлений — в северных областях, на Харьковском и Херсонском направлениях.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3687
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