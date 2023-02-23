Генассамблея ООН призвала Россию прекратить войну и вывести свои войска из Украины

Генассамблея ООН 23 февраля призвала Россию прекратить войну против Украины и вывести свои войска с нашей территории.

Об этом говорится в резолюции ООН.

Документ об окончании войны предложила Украина. В нем призвали Россию прекратить войну против Украины и вывести оккупационную армию с наших территорий. Это решение также закрепляет положение украинской "формулы мира".

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов ООН, против — 7 (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали). 32 страны воздержались.

В ходе заседания белорусы предлагали принять свои изменения в резолюцию, в частности: заменить в тексте резолюции "агрессию РФ" на "военные действия в Украине", а также исключить требование России немедленно вывести свои войска из Украины. Все поправки Беларуси были отклонены.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил страны мира за поддержку Украины.

"Есть победа. Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию к годовщине российского вторжения. Она призывает РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные положения украинской Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Среди тех, кто нас поддержал, – ведущие государства Ближнего Востока. В последние недели я был на постоянной связи с ними. Очень благодарен всем, кто в годовщину неспровоцированной российской агрессии выступил на стороне Украины. Таких государств – 141", — написал Ермак.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Война России против Украины

В ночь на 24 февраля 2022 года Россия напала на наше государство. Утром российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции". Целью, озвученной диктатором, была "демилитаризация и денацификация" Украины.

На самом деле, диктатор планировал оккупировать всю территорию Украины и установить в нашем государстве свой марионеточный режим. По данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, гауляйтером Украины должен был стать государственный изменник Виктор Янукович.

Однако воины ВСУ с первых дней обороняют наше государство и провели несколько успешных контрнаступлений — в северных областях, на Харьковском и Херсонском направлениях.

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