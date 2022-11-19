Гендиректор ДТЭК призвал граждан подумать над выездом из Украины ради экономии электроэнергии

Украинцам предлагают уехать из страны на несколько месяцев, пока ситуация с энергосистемой стабилизируется.

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко призвал граждан подумать над выездом из Украины ради экономии электроэнергии и создания условий для стабилизации энергосистемы.

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Если они (украинцы, – ред.) смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", – заявил гендиректор ДТЭК.

Тимченко пояснил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, спасающих раненых солдат.

Отключения электроэнергии – как запланированные, так и аварийные – стали привычным явлением во многих городах Украины, поскольку Россия регулярно наносит волны ракетных ударов по частям энергетической инфраструктуры.

Тимченко подчеркнул, что энергосистема становится менее надежной с каждой российской атакой, а снижение потребления электроэнергии является ключевым для ее функционирования.

Поврежденная энергетическая система все еще не в состоянии производить достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить текущие потребности, поэтому любой способ сокращения потребления, включая выезд из страны, следует рассматривать как помощь Украине выиграть войну против России, пояснил гендиректор ДТЭК.

Массированная ракетная атака на объекты энергосистемы Украины 15 ноября

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по городам Украины, в частности, атакуя объекты критической инфраструктуры. После атак стали применять внеплановые графики отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы.

В четверг, 17 ноября, в столице зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии – он составил более 500 МВт при обычном потреблении более 1000 МВт.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что столица может полностью остаться без света, воды и связей из-за атак армии РФ.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что полное отключение электроэнергии в Киеве возможно, однако не продлится слишком долго.

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