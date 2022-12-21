Гендиректор МАГАТЭ едет в РФ для обсуждения безопасности ЗАЭС: будет ли встреча с Путиным

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поедет в РФ для обсуждения создания зоны безопасности вокруг временно незаконно захваченной россиянами Запорожской АЭС.

Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, цитируемый российскими пропагандистскими СМИ.

"Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в Москве уже завтра, и будут эти консультации посвящены вопросу или, точнее, инициативе гендиректора по созданию зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции", — сообщил он.

По данным Reuters, диктатор РФ Путин не планирует проводить переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во время его визита. Как сообщают пропагандисты, будет говорить Гросси с представителями МИД РФ, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Росси о своем визите в соцсетях не сообщал.

Сам Рафаэль Гросси недавно заявил, что российские оккупационные войска в ближайшее время могут покинуть территорию Запорожской атомной электростанции. По его словам, это станет одним из обязательных пунктов соглашения между Киевом и Москвой.

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что россияне могут покинуть Запорожскую АЭС и город Энергодар, выдав это за "жест доброй воли".

Глава МАГАТЭ также заявляет о намерении направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Он говорит, что это необходимо для защиты украинской энергетической инфраструктуры.

К слову, оккупационные войска РФ в марте захватили Энергодар Запорожской области и обстреляли ЗАЭС. Россияне стащили туда свою технику и разместили в машинном зале энергоблока АЭС взрывчатку и оружие. С этого времени РФ шантажирует мир и угрожает человечеству катастрофой.

25 августа впервые в истории из-за циничных атак армии Путина на ЗАЭС произошло ее полное отключение от энергосети. К счастью, последствий удалось избежать.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сейчас на территории Запорожской АЭС находятся около 500 вооруженных российских кафиров.

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