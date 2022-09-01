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Гендиректор МАГАТЭ и большинство членов делегации покинули ЗАЭС: в "Энергоатоме" сообщили результаты инспекции

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Гендиректор МАГАТЭ и большинство членов делегации покинули ЗАЭС: в "Энергоатоме" сообщили результаты инспекции

Фото: Associated Press

После инспекции часть миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оставила оккупированную россиянами Запорожскую ЭАС.

На захваченной РФ АЭС представители МАГАТЭ находились несколько часов.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"По состоянию на 18:00 1 сентября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации", — сказано в заявлении.

Добавляют, что на ЗАЭС из 13 представителей делегации МАГАТЭ остались 5 экспертов, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.

Как сообщалось ранее, осмотрев станцию глава миссии МАГАТЭ дал первый комментарий на Запорожской АЭС. По его словам, международные эксперты смогли увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на временно оккупированную территорию Запорожской АЭС 1 сентября.

Напомним, миссия МАГАТЭ 1 сентября добралась до Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы со стороны российских войск, которые те устроили вдоль маршрута миссии. В частности, у миссии было три задачи: физическая защита, ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов.

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