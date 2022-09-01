Гендиректор МАГАТЭ и большинство членов делегации покинули ЗАЭС: в "Энергоатоме" сообщили результаты инспекции

На захваченной РФ АЭС представители МАГАТЭ находились несколько часов.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"По состоянию на 18:00 1 сентября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехало большинство членов делегации", — сказано в заявлении.

Добавляют, что на ЗАЭС из 13 представителей делегации МАГАТЭ остались 5 экспертов, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на станции. Ожидается, что они будут находиться на Запорожской АЭС по 3 сентября.

Как сообщалось ранее, осмотрев станцию глава миссии МАГАТЭ дал первый комментарий на Запорожской АЭС. По его словам, международные эксперты смогли увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на временно оккупированную территорию Запорожской АЭС 1 сентября.

Напомним, миссия МАГАТЭ 1 сентября добралась до Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы со стороны российских войск, которые те устроили вдоль маршрута миссии. В частности, у миссии было три задачи: физическая защита, ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов.

Миссия МАГАТЭ доехала до Запорожья: пустят ли ее на ЗАЭС и какие задачи у экспертов

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