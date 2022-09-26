Гендиректор МАГАТЭ начал переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

На этой неделе в рамках 66-й ежегодной сессии МАГАТЭ начались переговоры о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в Twitter.

"На этот раз в центре внимания МАГАТЭ будет ситуация на Запорожской АЭС, а приоритетом остается работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины", — говорится в сообщении.

Kicked off #IAEAGC week meeting w/ @StateDept @UnderSecT @Jenkinsbd. Urgent establishment of Nuclear Safety and Security Protection Zone в #Запоріжжя NPP в focus.

Работа в области Ukraine's энергетические сети здравоохранения и безопасности реанимации priority и #US support is highly appreciated. pic.twitter.com/zfN1j2mtqD — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 26, 2022

Напомним, на Запорожской АЭС может увеличиться количество представителей МАГАТЭ.

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