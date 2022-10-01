Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Москву и Киев для обсуждения ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен на следующей неделе посетить Украину и РФ.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует визит в Киев и Москву. Главная цель визита – создание зоны безопасности вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Reuters.
"Генеральный директор Гросси продолжает вести консультации и прилагать другие усилия, направленные на согласование и создание в кратчайшие сроки зоны физической и технической безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе", — говорится в заявлении.
Напомним, российские оккупанты 30 сентября задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. МАГАТЭ обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора.
В Британии отреагировали на похищение Мурашова и назвали такие действия российских оккупантов преступлением и подчеркнули, что Россия подрывает безопасное управление станцией.
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