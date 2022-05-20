Генерал Алексеев руководит российской разведкой в Украине: он жестокий спецназовец

Российский генерал-лейтенант, первый заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев, отвечающий за военную разведку в Украине – это представитель очень специфической категории военных разведчиков.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал журналист-расследователь, главный редактор сайта Agentura.ru Андрей Солдатов.

По его словам, военный преступник Алексеев, который к тому же родом из Украины, вообще не такой, какими обычно представляют военных разведчиков.

"Он не начинал каким-то военным атташе, в каком-то посольстве – советском или российском, где-то в западной Европе или США. Он спецназовец, окончил Рязанское десантное училище", — рассказал Солдатов.

В этом училище также есть факультет специальной разведки, который готовит офицеров для спецподразделений. Солдатов отметил, что они и стали новым лицом ГРУ.

"Почему это произошло, достаточно хорошо известно. Еще при предшественнике Сергея Шойгу, Анатолии Сердюкове, произошли масштабные сокращения в ГРУ. Даже слонялась идея о том, чтобы переподчинить ГРУ министру, а не Генштабу. Их довольно серьезно унизили. Именно тогда они потеряли знаменитую букву "р", и вместо ГРУ стали просто ГУ – Главным управлением генерального штаба. Тогда вывели из их подчинения бригады спецназа, неприятный был для них период жизни.

Потом приходит на должность министра Сергей Шойгу, который решил, что нужно наоборот вернуть ГРУ все полномочия и расширить эту структуру. И стал вопрос, где брать новые кадры", – объяснил журналист.

Он подчеркнул, что их невозможно просто набрать, например, из военно-дипломатической академии. Поэтому начали набирать из спецназа. Мол, спецназовцы "хоть что-то понимают в разведке".

"И так, собственно, лицо ГРУ начало меняться. И после этого ГРУ стало отличаться таким авантюризмом, жестокостью, и последовали все операции по отравлению Скрипаля и так далее. Вот Алексеев – он из этого поколения. Он это хорошо понимает. Он сам занимался 14-м управлением ГРУ, отвечающим за специальную разведку. Его характер — это его представление о том, как должна действовать военная разведка", — добавил Солдатов.

Напомним, в Украине начинаются судебные процессы против военных преступников и предателей. О первых делах рассказала генеральная прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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