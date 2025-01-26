Генерал Андрей Гнатов был назначен заместителем начальника Генштаба: что о нем известно

Андрея Гнатова переместили из командующего ОСУВ "Хортица" на должность заместителя начальника Генштаба.
Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого на должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". В то же время предыдущий руководитель ОСУВ "Хортица" генерал-майор Андрей Гнатов, который до сих пор возглавлял ОСУВ "Хортица", будет назначен на должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича.
Об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении.
"Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба, и его задача – это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом. Мы обсудили эти и некоторые другие изменения с Главкомом Александром Сырским – на всех уровнях задачи поставлены", – сказал Зеленский.
Что известно об Андрее Гнатове
По состоянию на 2014 проходил службу в одном из батальонов морской пехоты Военно-морских сил Украины в Крыму. Он был среди тех морпехов, которые не изменили присяге и вышли на материковую часть Украины после оккупации полуострова.
С 2016 по 2018 год Андрей Гнатов руководил штабом 36 отдельной бригады морской пехоты. С 2018 по 2021 год командовал 36 отдельной бригадой морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.
- С 2022 года полковник Гнатов занимал должность начальника штаба — заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины. Также командовал оперативной группировкой войск (ОУВ) "Приморье" на Одесском направлении.
- В 2022 году возглавил оборону Николаева вместо генерала Дмитрия Марченко.
- В ноябре 2022 стал одним из командующих по деоккупации Херсонщины.
- Весной 2023 года назначен управлять обороной Бахмута
- В апреле 2024 года стал командующим войсками оперативного командования "Восток".
- 24 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский после громкого скандала вместо Юрия Содоля назначил Андрея Гнатова командующим Объединенными силами ВСУ.