Генерал Андрей Гнатов был назначен заместителем начальника Генштаба: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого на должность командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". В то же время предыдущий руководитель ОСУВ "Хортица" генерал-майор Андрей Гнатов, который до сих пор возглавлял ОСУВ "Хортица", будет назначен на должность заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Об этом глава государства рассказал в своем вечернем видеообращении.

"Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба, и его задача – это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом. Мы обсудили эти и некоторые другие изменения с Главкомом Александром Сырским – на всех уровнях задачи поставлены", – сказал Зеленский.

Что известно об Андрее Гнатове

По состоянию на 2014 проходил службу в одном из батальонов морской пехоты Военно-морских сил Украины в Крыму. Он был среди тех морпехов, которые не изменили присяге и вышли на материковую часть Украины после оккупации полуострова.

С 2016 по 2018 год Андрей Гнатов руководил штабом 36 отдельной бригады морской пехоты. С 2018 по 2021 год командовал 36 отдельной бригадой морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.

С 2022 года полковник Гнатов занимал должность начальника штаба — заместителя командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВС Украины. Также командовал оперативной группировкой войск (ОУВ) "Приморье" на Одесском направлении.

В 2022 году возглавил оборону Николаева вместо генерала Дмитрия Марченко.

В ноябре 2022 стал одним из командующих по деоккупации Херсонщины.

Весной 2023 года назначен управлять обороной Бахмута

В апреле 2024 года стал командующим войсками оперативного командования "Восток".

24 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский после громкого скандала вместо Юрия Содоля назначил Андрея Гнатова командующим Объединенными силами ВСУ.

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