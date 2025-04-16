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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
207
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Генерал армии оценил, сколько еще военных РФ может привлечь к боевым действиям

Ресурс противника недооценивать не стоит.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Армия РФ

Армия РФ / © Associated Press

Россия может привлечь к боевым действиям еще несколько миллионов человек. Но русских солдат не готовят к боевым действиям, их просто бросают в "мясные" штурмы".

Об этом сказал Николай Маломуж, генерал армии Украины.

Это, непременно, затягивает войну. Именно поэтому, объясняет генерал, нужно работать комплексно:

  • держать фронт;

  • проводить контрудары;

  • определять направления, где враг будет наступать;

  • готовить собственные стратегические операции;

  • вести переговоры.

"Успех этих параллельных процессов - это наши ВСУ. Держим фронт, обесценивают ресурсы врага ежедневно. Путин уже испытывает дефицит, никто же об этом не говорит. В войсках РФ уже большой дефицит, они уже привлекают иностранных волонтеров", - подчеркнул Маломуж.

Диктатор собирает ресурс по всему миру - китайцев, индусов, африканцев, арабов, кубинцев и т.д.

"Вербовка уже не работает. Люди не хотят умирать, даже за большие деньги", - заключил генерал армии.

Напомним, президент России Владимир Путин предоставил армии распоряжение до 9 мая полностью освободить Курскую область от украинских войск.

Дата публикации
Количество просмотров
207
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