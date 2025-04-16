Генерал армии оценил, сколько еще военных РФ может привлечь к боевым действиям

Армия РФ / © Associated Press

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Россия может привлечь к боевым действиям еще несколько миллионов человек. Но русских солдат не готовят к боевым действиям, их просто бросают в "мясные" штурмы".

Об этом сказал Николай Маломуж, генерал армии Украины.

Это, непременно, затягивает войну. Именно поэтому, объясняет генерал, нужно работать комплексно:

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держать фронт;

проводить контрудары;

определять направления, где враг будет наступать;

готовить собственные стратегические операции;

вести переговоры.

"Успех этих параллельных процессов - это наши ВСУ. Держим фронт, обесценивают ресурсы врага ежедневно. Путин уже испытывает дефицит, никто же об этом не говорит. В войсках РФ уже большой дефицит, они уже привлекают иностранных волонтеров", - подчеркнул Маломуж.

Диктатор собирает ресурс по всему миру - китайцев, индусов, африканцев, арабов, кубинцев и т.д.

"Вербовка уже не работает. Люди не хотят умирать, даже за большие деньги", - заключил генерал армии.

Напомним, президент России Владимир Путин предоставил армии распоряжение до 9 мая полностью освободить Курскую область от украинских войск.