Генерал РФ по прозвищу "Мясник Алеппо", месяцами атаковавший Сирию, теми же методами уничтожает Украину

В Мариуполе на 53 день осады не менее 20 тысяч убитых граждан, разрушены дома.

Гражданских, которые не могут уехать, в разбомбленном городе десятки тысяч без воды, еды и света, говорится в ТСН.

Так же на сирийское Алеппо 5 лет назад русские бомбы падали на сирийские больницы, школы, рынки, на гражданские очереди, стоявшие за хлебом. Здания уничтожали артиллерией и нескончаемыми ковровыми бомбардировками.

До войны Алеппо – был второй по величине город Сирии, почти два миллиона жителей. Во время боев за Алеппо погибли от двадцати до 30 тысяч человек, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома.

Стратегия ведения военных действий и безжалостное уничтожение гражданских начались после того, как в 2015 году «порядок» в Сирии на стороне диктатора Башара аль-Асада принялся наводить Путин. «То, что Россия делала в Сирии, сложно описать словами — интенсивные атаки, которые уничтожали целые районы. По меньшей мере, 12 самолетов одновременно бомбили жилые кварталы, а когда заканчивали, им на смену прилетали остальные 12», — отмечал глава сирийской сети по правам человека Фадель Абдул Гани.

Военной операцией в Сирии руководил генерал-полковник Александр Дворников. Именно в начале апреля Путин назначил командовать армией в войне против Украины. Его называют одним из самых опытных российских генералов и жесточайших по отношению к мирным. Путин дал ему звание героя. Но во всем мире этого кремлевского героя зовут «Мясник Алеппо». «Это его идея была стерта Алеппо с лица земли. Применять химическое оружие. Скрывали флаг России, когда бомбили», – отмечает военный эксперт Олег Жданов.

До назначения Дворников, занимал должность командующего Южным военным округом русских вооруженных сил. «Он способен гнать войска вперед, не щадя их. Он этим очень хорошо известен. Зачем понадобился человек, который может гнать войска, не щадя их? Это значит, что войска начали жалеть сами себя и понадобился не жалеющий», — рассказывает Арестович.

Почему Мариуполь сравнивают с сирийским городом Алеппо

Уничтожая и Алеппо, и Мариуполь русские военные пользуются одними и теми же методами ведения войны.

#1 Осада городов и сплошная дезинформация

Алеппо осадили и планомерно захватывали, улица за улицей, в течение шести месяцев. Все это время город без воды и пищи хаотично бомбили. То же самое – в Мариуполе

#2 Атаки на гражданскую инфраструктуру

И в Сирии, и в Украине цели россиян гражданские объекты. За 8 месяцев осады Алеппо – 16 раз атаковали больницы. От кадров бомбардировки родильного в Мариуполе вздрогнул весь мир. В Сирии зафиксировали 204 атаки на продуктовые рынки. Сирийских детей бомбили в школах прямо во время уроков. У нас учебный процесс приостановлен, но школы и университеты уничтожают российские бомбы. Так, 400 человек прятались в школе искусств в Мариуполе, когда на нее сбросили бомбу.

#3 Массовое использование запретного оружия

По Алеппо Россия была запрещенными вакуумными и кассетными бомбами. Тот же почерк в Украине. В Сирии в ход пошло химическое оружие. Ее использование было зафиксировано и в Мариуполе.

#4 Манипуляции с гуманитарными коридорами

Это еще один безжалостный русский метод. Россияне согласовывают зеленые коридоры, а затем обстреливают автобусы с детьми и женщинами. Так было в Алеппо, так есть в Мариуполе.

Украина призывает мир вмешаться. Киев требует от россиян срочный гуманитарный коридор мариупольского комбината «Азовсталь». Там сейчас тысяча гражданских, большинство женщин и детей и полсотни раненых военных. Морпехи, обороняющиеся на «Азовстали», обратились к мировым лидерам с просьбой провести срочную экстракцию. Это процедура вывоза гражданских и военных в безопасное место на территорию третьей стороны.

В Мариуполе не утихают бои и авианалеты на "Азовсталь"

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