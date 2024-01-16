Генерал Ходжес сделал заявление о том, как Крым поможет выиграть войну

Временно аннексированный Россией Крым является важнейшим куском украинской территории, до сих пор захваченной Москвой. Это можно назвать "решающей территорией".

Такое мнение в интервью изданию Sestry высказал генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Тот, кто контролирует Крым, по моему мнению, выиграет эту войну. Я не думаю, что в ближайшее время состоится наземная наступательная операция на полуостров, но так или иначе это уже устаревший образ мышления. Я имею в виду, что важно сначала сделать Крым непригодным для российских войск", — отмечает военный.

По его словам, Украине нужно высокоточное дальнобойное оружие, "которое может попасть куда угодно" — "в каждый российский корабль, каждый российский самолет, каждый штаб, каждую пусковую ракетную площадку, каждую военно-воздушную базу". По словам Ходжеса, именно это "сделает Крым непригодным для использования Россией".

Второй составляющей деоккупации полуострова он назвал изоляцию Крыма. Речь идет о перекрытии единственных двух путей, по которым туда можно добраться.

"Первый — незаконно возведенный Керченский мост. Второй — это так называемый сухопутный коридор, пролегающий от Ростова вдоль Азовского побережья через Мариуполь и Бердянск в Крым. И я думаю, что можно перерезать оба этих пути. Точным огнем с большого расстояния", — говорит Бен Ходжес.

Напомним, Ходжес заявлял, что 2024 может стать решающим в войне Украины против России, если США и их союзники так решат. Он считает, что войну с Россией можно было выиграть и в прошлом, но на Западе не приняли для этого нужных решений.

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