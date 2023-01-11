Генерал Годжес высказался об угрозе из Беларуси: "Что именно сделает Лукашенко?"

По его словам, РФ и дальше будет использовать белорусскую территорию.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес называет Беларусь "самым неизвестным компонентом" в войне РФ.

Такое мнение он высказал в интервью "24 каналу"

По его словам, пока не может уверенно сказать, примет ли самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко активное участие в боевых действиях. Впрочем, территорию для войск РФ предоставлять будет.

"Что именно сделает Лукашенко? Думаю, он и дальше будет позволять россиянам использовать территорию страны для своих целей, но я не знаю, примет ли он сам в этом активное участие. Также не знаю, будет ли белорусский народ сидеть сложа руки. Я считаю, что они сделают с россиянами то же, что сделали с немцами в 1942 году – будут атаковать тылы и партизанить", — высказался Годжес.

Он подчеркнул, что РФ стремится "оттянуть украинские силы на север тогда, когда они нужны на востоке и на юге".

Напомним, Годжес считает, что Украина полностью уволит Крым летом: "Я ожидаю, что до августа они уволят Крым".

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