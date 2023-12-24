Генерал Ходжес назвал виновных в провале контрнаступления ВСУ

Ходжес подчеркнул, что в первую очередь поражение потерпел Запад, а не Украина.

В неудаче летнего контрнаступления ВСУ виноваты не украинское военное или политическое командование, а именно западные союзники Украины.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес в подкасте Silicon Curtain.

"Конечно же, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал", – признался генерал.

Ходжес подчеркнул, что в первую очередь поражение потерпел Запад, а не Украина.

"Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина. Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали, включая военно-воздушные мощности, высокоточное оружие большой дальности и другие мощности, которые были необходимы для успеха этого контрнаступления", — пояснил генерал.

По мнению Ходжеса, Запад просто "связывает руки" Украине. В частности, запретом бить западным оружием по территории РФ. Эксперт считает, что провал контрнаступления Украины привел к продлению войны еще как минимум на один год.

Он напомнил, что Россия пытается завоевать Украину с 2014 года. Но со всеми своими возможностями она захватила лишь 17% территории Украины, потеряв одновременно более 300 тыс. человек, значительную часть вооружений и преимущество флота в Черном море.

По словам Ходжеса, диктатор Путин надеется, что помощь Запада прекратится, и тогда РФ сможет захватить Украину.

Также читайте Конгресс США может принять помощь Украине в любой день: Кулеба назвал период

"Основания для оптимизма России – это дискуссия в Конгрессе США и очевидная скорая готовность многих на Западе сказать: "Украина должна согласиться на переговоры, они не смогут выиграть", – подчеркнул экс-командующий войсками США в Европе.

Ранее ТСН.ua проанализировал, что пишут на Западе о неудаче украинского контрнаступления. В частности, по информации The Washington Post, США и Запад имели разногласия с Украиной относительно стратегии контрнаступления.

Читайте также: