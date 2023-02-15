Генерал из США заявил о новой фазе войны России против Украины: кто выйдет победителем

МакКристалл полагает, что война в Украине еще будет продолжаться определенное время и победителем будет тот, "кто берет на себя обязательство не сдаваться и не проигрывать".

Российская агрессия в Украине вошла в новую фазу после того, как РФ бросила на фронт больше бойцов, которые могут затянуть продолжительность боевых действий.

Об этом экс-командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане, генерал США Стэнли МакКристалл заявил во время Kyiv Jewish Forum.

Он отметил, что Россия способна привлечь к участию в боевых действиях много людей и выдержать огромные потери. Так это было во времена Второй мировой войны, когда россияне потеряли 20 млн. убитыми.

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"Итак, когда появляется больше российских сил, даже если они не хорошо обучены или управляемы, они становятся фактором в борьбе, и они могут сделать так, чтобы эта борьба продолжалась долго", – сказал МакКристал.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день у РФ достаточно сил, чтобы усложнить операции украинских войск даже с новейшим высокоточным оружием. Однако большое количество мобилизованных не поможет россиянам добиться прорыва из-за их ограниченности.

"Скорее всего, мы увидим очень смертоносное продолжение той же войны еще некоторое время… Но я думаю, что разницу сделает решительность. Победителем будет тот, кто берет на себя обязательство не сдаваться и не проигрывать", – подчеркнул американский генерал.

Он призвал поддерживать Украину столько, сколько нужно для победы в войне. По его оценкам, крайне важно давать государству необходимые для этого технологии.

В то же время Маккристалл считает, что Запад не будет торопиться с помощью для Украины, чтобы не спровоцировать Россию.

"Если вы внезапно передадите чрезвычайно большое количество оружия, эффект, который это, вероятно, будет иметь на Россию – не только на Владимира Путина, но и на российский народ, – может привести к иному результату, чем мы хотим. Это может создать идею, что они сами стали мишенью, что Запад планирует даже вторжение в Россию", – высказал мнение экс-командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане.

Он добавил, что эта "несколько медленная эскалация огорчает украинцев", однако генерал считает это естественным и таким, "что это, наверное, можно было предвидеть".

Напомним, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, война подходит к кульминационному моменту, когда ход боевых действий должен качнуться в сторону завершения в пользу Украины.

Что касается ожидаемого нового великого наступления РФ, то министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что у ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы отразить это наступление врага.

Резников также сообщил, что Украине понадобится несколько месяцев для полноценной подготовки к деоккупации своих территорий.

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