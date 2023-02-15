Генерал из США заявил о новой фазе войны России против Украины: кто выйдет победителем

МакКристалл полагает, что война в Украине еще будет продолжаться определенное время и победителем будет тот, "кто берет на себя обязательство не сдаваться и не проигрывать".
Российская агрессия в Украине вошла в новую фазу после того, как РФ бросила на фронт больше бойцов, которые могут затянуть продолжительность боевых действий.
Об этом экс-командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане, генерал США Стэнли МакКристалл заявил во время Kyiv Jewish Forum.
Он отметил, что Россия способна привлечь к участию в боевых действиях много людей и выдержать огромные потери. Так это было во времена Второй мировой войны, когда россияне потеряли 20 млн. убитыми.
"Итак, когда появляется больше российских сил, даже если они не хорошо обучены или управляемы, они становятся фактором в борьбе, и они могут сделать так, чтобы эта борьба продолжалась долго", – сказал МакКристал.
Он обратил внимание, что на сегодняшний день у РФ достаточно сил, чтобы усложнить операции украинских войск даже с новейшим высокоточным оружием. Однако большое количество мобилизованных не поможет россиянам добиться прорыва из-за их ограниченности.
"Скорее всего, мы увидим очень смертоносное продолжение той же войны еще некоторое время… Но я думаю, что разницу сделает решительность. Победителем будет тот, кто берет на себя обязательство не сдаваться и не проигрывать", – подчеркнул американский генерал.
Он призвал поддерживать Украину столько, сколько нужно для победы в войне. По его оценкам, крайне важно давать государству необходимые для этого технологии.
В то же время Маккристалл считает, что Запад не будет торопиться с помощью для Украины, чтобы не спровоцировать Россию.
"Если вы внезапно передадите чрезвычайно большое количество оружия, эффект, который это, вероятно, будет иметь на Россию – не только на Владимира Путина, но и на российский народ, – может привести к иному результату, чем мы хотим. Это может создать идею, что они сами стали мишенью, что Запад планирует даже вторжение в Россию", – высказал мнение экс-командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане.
Он добавил, что эта "несколько медленная эскалация огорчает украинцев", однако генерал считает это естественным и таким, "что это, наверное, можно было предвидеть".
Напомним, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, война подходит к кульминационному моменту, когда ход боевых действий должен качнуться в сторону завершения в пользу Украины.
Что касается ожидаемого нового великого наступления РФ, то министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что у ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы отразить это наступление врага.
Резников также сообщил, что Украине понадобится несколько месяцев для полноценной подготовки к деоккупации своих территорий.
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