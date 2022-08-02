Генерал-лейтенант назвал еще одну цель "референдумов" РФ в Украине: при чем здесь ядерное оружие

Российские оккупанты планируют провести квазиреферендумы на захваченных территориях Украины, чтобы определить эту территорию как территорию РФ и не только.

Захватчики также планируют пугать Запад применением тактического ядерного вооружения в случае попыток освободить эти территории Украины.

Такое мнение экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко высказал в интервью Obozrevatel.

"11 сентября они планируют проведение квазиреферендумов на захваченных территориях о "присоединении" этих земель к РФ. Зачем? Чтобы определить эту территорию как российскую и пугать Запад, прежде всего США, применением тактического ядерного вооружения в случае попыток освободить эти территории, а также нанесения ударов по Крыму, Беларуси или РФ", – объяснил Романенко.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Россию за ядерный шантаж, которым Кремль грозит после полномасштабного вторжения в Украину.

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