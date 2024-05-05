Генерал-лейтенант рассказал, как ATACMS повлияли на боевые действия

Генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, как ракеты ATACMS повлияли на боевые действия на фронте.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что россияне продолжают стратегическую наступательную операцию на востоке и юге Украины. В этой связи увеличивается количество их уничтоженных военнослужащих.

"Но отдельно нужно добавить, что мы видим последствия применения ракет ATACMS от систем залпового огня HIMARS, MLRS. Благодаря тому, что они применяются на большей дальности – до 300 км и именно по местам скопления врага, логистическим местам, аэродромам, где враг не ожидал такого влияния. Боевые части этих кассетные ракет, они применяют в первую очередь против пехоты и легкобронированных целей. Применение именно по таким целям наиболее эффективно", - прокомментировал он.

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Романенко добавил, что есть последние цифры по нанесению ударов по летательным аппаратам противника, которые расположены на аэродромах – Кущевска и ряду других.

"Поскольку применение было неожиданным по этим местам, враг быстро пытается то, что осталось боеготовым, рассредоточить, чтобы уменьшить свои потери. Процесс идет с применением новых для нас элементов, которые являются ATACMS с дальностью не 130, а 300 км", - резюмировал Игорь. Романенко.

Напомним, в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.

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