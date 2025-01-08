Генерал-лейтенант США сделал заявление о новом наступлении ВСУ в Курской области

Новое наступление ВСУ в Курской области доказывает, что Украина не проиграет, а Россия находится в значительно более слабом положении, чем год назад.

Об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес в комментарии для "Голоса Америки".

Он назвал "впечатляющим" факт удержания плацдарма с августа 2024 года, подчеркнув, что ВСУ смогли подготовить новое наступление незаметно для российского командования.

"Это говорит мне о том, что украинские силы стали еще более опытными и способными использовать средства электронной борьбы, а также то, что мы называем оперативной безопасностью", - отметил генерал.

Ходжес добавил, что новое наступление стало важным фактором политического давления на российского диктатора Владимира Путина. По словам военного, Путин сначала пытался проигнорировать предыдущее наступление ВСУ в августе, а впоследствии публично заявлял, что "его нужно устранить до 1 октября, или до 1 января".

"Очевидно, им это не удалось. И поэтому он (Путин, - Ред.) имеет реальную дилемму, что его силы не в состоянии полностью ликвидировать этот плацдарм украинских Вооруженных сил внутри России", - заявил генерал-лейтенант США.

Кроме того, наступление ВСУ разрушает российские надежды сохранить оккупированные украинские территории для будущих переговоров.

"Я не думаю, что Россия согласилась бы на то, чтобы Украина сохранила часть Курской области. Поэтому для меня это подчеркивает настоящий блеск украинского генерального штаба, который начал это контрнаступление еще в августе", - заявил Ходжес.

Он считает, что новое наступление в Курской области предоставило Украине значительный рычаг влияния "на самом фундаментальном уровне".

Напомним, ISW сообщало, что ВСУ дальше продвигаются в Курской области.

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