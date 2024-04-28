Генерал-лейтенант ВСУ назвал лучшее направление для контрнаступления Украины

Он предположил, где могут наступать ВСУ.

Самое эффективное направление для наступления ВСУ – левобережье Днепра, которое может дальше перетечь на юг в направлении Крыма.

Такое мнение высказал экс-замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

Он отметил, что в прошлом году – именно Херсонское направление наступления было главным.

"Противник об этом узнал, поэтому он и взорвал дамбу Каховской ГЭС – чтобы залить водой наше наиболее перспективное направление", - рассказал он.

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Тогда УСУ имели ресурсы для контрнаступления на одном направлении, но их распределили, а затем добавили еще и четвертый.

" Таким образом, только когда станет понятно, где мы сможем остановить врага, какие резервы мы сможем собрать, можно будет принимать решения по приоритетным направлениям. Особенно учитывая негативный опыт в прошлом году ", — добавил Романенко.

Также мы писали, что ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предположил, что вооруженные силы могут готовить следующее контрнаступление на юге Украины.

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