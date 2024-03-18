Генерал-лейтенант ВСУ назвал "весомый козырь окупантов" в войне против Украины

Путин после "победы на выборах" "захочет больше побед на поле боя в Украине", поэтому ему потребуется дополнительная мобилизация.

У России есть большой ресурс живой силы — "весомый козырь" Владимира Путина в войне против Украины.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Укринформу.

"Путину удается сохранять контроль над информационным пространством России. Те, кто наблюдает растущую статистику потерь росармии в войне с Украиной и думает, что они должны остановиться, ошибаются. Они не остановятся! Потому что солдаты в России – это расходящийся материал. Подтверждение тому – продвижение росармии до Бахмута, затем – Авдеевки. Россияне понесли огромные потери во время "мясных" штурмов этих городов", — сказал он.

По мнению Гаврилюка, после так называемых выборов президента Путин отдаст приказ о принудительной мобилизации.

Без сомнения, через некоторое время после имитации выборов в России Путин погонит своих новых солдат вперед с новой яростью. Он прикажет провести следующую принудительную мобилизацию, соберет новых наемников из третьих стран. В начале своего нового президентско-диктаторского срока он захочет больше побед на поле боя в Украине, больше страха для европейцев", – добавил он.

Напомним, мы публиковали громкие заявления Путина после "перевыборов" в России.

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