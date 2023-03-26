Генерал-лейтенант ВСУ объяснил, почему россияне переориентировались из Бахмута на Авдеевку и удастся ли им взять город

Генерал-лейтенант ВСУ в запасе военный эксперт Игорь Романенко объяснил, что российская армия решила переориентироваться на Авдеевку, потому что там у них "сильнее логистическое обеспечение", а вокруг Бахмута сосредоточены мощные украинские усилия.

Такое мнение он высказал для 24 канала.

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"Нужно делать какие-то действия, достигать результатов хотя бы на каком-то направлении", – утверждает Романенко.

Также кафиры поняли, что на Авдеевском направлении имеют лучшие возможности не только артиллерийских, но и авиационных ударов. По словам Романенко, должна быть целая инфраструктура, которая обеспечила бы работу летательных аппаратов – и пилотируемых, и беспилотных.

"Это не принципиально стратегическое, но лучшее по возможностям направление. Они руководствуются пословицами: "Если не в лоб, то по лбу" и "А ну же пройдет, авось же достигнем". С этим у них плохо", — считает военный эксперт.

Хотя ситуация вокруг Авдеевки действительно осложнилась. Продолжаются ожесточенные бои, но он уверен, что украинские силы будут "продолжать выполнять боевые действия оборонительного характера".

Напомним, по информации британской разведки, наступление России под Бахмутом замедляется, потому что, по их данным, российское командование было вынуждено перебросить несколько своих подразделений оттуда на другие направления.

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