Генерал-лейтенант ВСУ рассказал, как бои за Мариуполь "спасли" юг Украины

Украинские военные вынуждены были сначала отвести войска к линии города Счастья из-за превосходства РФ в количестве личного состава.

Бои за Мариуполь спасли юг Украины.

Такое мнение высказал первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк во время интервью телеканалу 1+1.

"С лета 2021 года мы оценивали свои силы и начали готовиться к вероятному полномасштабному вторжению. Все наши расчеты впоследствии показали, что мы не ошиблись. Мы предполагали охват наших сил с двух сторон: первый удар на Мариуполь, второй – Луганская область, со стороны поселка Трехизбенка. Мы сосредоточили на этих направлениях наши резервы, и поэтому их наступление, которое началось 24 февраля 2022 года, не принесло результата", – заявил заместитель министра обороны.

Павлюк рассказал, что украинские военные были вынуждены сначала отвести войска к линии города Счастья из-за превосходства РФ в количестве личного состава.

В общем украинские войска нанесло достаточно мощное поражение и заставили россиян сразу менять свои планы.

"По сути, Мариуполь спас юг Украины. Если бы не Мариуполь, то есть если бы не наше сопротивление и оккупанты не были бы вынуждены перебросить свои силы силы туда, они бы захватили Одессу и Николаев, соединив свои группировки с приднестровским", — подчеркнул Павлюк.

Добавим, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что в первый день вторжения – 24 февраля 2022 года – армия РФ начала наносить удары именно по Воздушным силам. Это была цель номер один – военные аэродромы, авиация, зенитно-ракетные и радиотехнические войска.

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