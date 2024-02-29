Генерал-лейтенант ВСУ сообщил Вашингтону об основных потребностях Сухопутных войск на поле боя

Командующий выразил благодарность народу Соединенных Штатов за помощь Украине и подчеркнул ее важность для отражения полномасштабной вооруженной агрессии России.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк принял участие в XVI Диалоге по безопасности Украина-США и обозначил основные потребности на фронте.

Об этом генерал Павлюк сообщил в фейсбуке.

"В формате онлайн присоединился к XVI Диалогу по безопасности Украина-США по оценке оборонных возможностей и потребностей Украины после второго года войны, который прошел в Вашингтоне. Тематическая часть, посвященная, в частности, вопросам Сухопутных войск, состоялась при участии уважаемых военных специалистов и аналитиков ведущих учреждений по безопасности", – написал Павлюк.

Командующий очертил основные потребности, которые имеют Сухопутные войска для ведения боевых действий против превосходящего противника, в частности, по отдельным видам вооружения, военной техники и возможностям усиления армейской авиации.

Он также заверил участников, что только продолжение поддержки Украины, Вооруженных сил и Сухопутных войск ВСУ позволит полностью восстановить территориальную целостность страны в международно-признанных границах и снизит возможности России распространить свою агрессию на другие страны.

Как сообщал ТСН.ua, Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает законопроект о мобилизации. 29 февраля там решался вопрос о поправках в документе по мобилизации аспирантов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.