Генерал Маломуж ответил, следует ли ожидать масштабной мобилизации в Украине

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней.

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, в частности, по специальностям, которые очень важны.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Это ракетчики, танкисты, снайперы, профессиональные войска Сил специальных операций и айтишники, работающие сегодня в новых видах Вооруженных сил. Идет поэтапный формат мобилизации, он не прекращается. Понятно, что пополнение идет постепенно и таких массовых сегодня форматов не требуется", - говорит Маломуж.

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Однако он отмечает, что если ситуация будет развиваться чрезвычайно трудно, например, если Россия подкинет "свежих" оккупантов, тогда Украине придется провести очередную мобилизацию.

"Будем действительно определять перспективы по тем войскам, которые нужны, и в соответствии с ситуацией подбирать личный состав тех людей, которые сегодня находятся либо в запасе, либо ожидают уже на базах подготовки. У нас высокий резерв, который проходит сейчас подготовку на полигонах и за границей", - добавил Маломуж.

Напомним, в Украине ряд категорий может мобилизоваться только добровольно.

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