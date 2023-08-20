Генерал Маломуж рассказал о ситуации на Купянском направлении: кто имеет инициативу

На Купянском направлении будут проходить жестокие бои, но ВСУ не позволят российским оккупантам развивать наступательные возможности. Инициативу в этом направлении имеют украинские Силы обороны.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

По его словам, на этом направлении российское командование хочет продемонстрировать способность наступать и захватывать новые территории, а вместе с тем российская армия пытается оттянуть украинские войска от Бахмута Донецкой области.

"Бахмут имеет для Путина очень большое символическое значение. Его потеря для него — это стратегический военно-политический просчет. Не тактический, поскольку это не столь большой успех, а военно-политический: потерять Бахмут, за который дрались целый год. Для него это провал ", — подчеркивает Маломуж.

Именно поэтому РФ бросила на Купянское направление группировку в 110 тыс. военных. В том числе и остатки российской военной элиты. Впрочем, там оккупационная армия продвигается "по 800 метров – километру, после чего мы их отбиваем на исходные позиции".

В Купянском направлении Украина создала хорошие линии обороны. Именно поэтому инициатива остается в ВСУ, отмечает Маломуж.

"Мы стоим очень жестко. Мы держим инициативу даже за маневрирование войсками. Движение [противника] в пределах километра-полтора в разных направлениях, туда-сюда или флангами, ничего не значит на поле боя. Фронт там стоит жестко, усиленный новыми возможностями, включая с иностранным вооружением. Думаю, сейчас там будет очень мощное сражение, но мы не дадим врагу возможности развиваться в наступательном формате", — говорит Маломуж.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал мощное видео, как ВСУ уничтожают врага на Купянском направлении.

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