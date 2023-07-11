Генерал Марченко о завершении войны: "Будет мир, но это будут самые трудные времена для нас"

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева и Николаевской области, рассказал, как видит жизнь в Украине после завершения войны.

Об этом он сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По словам генерала, сейчас очень сложно сейчас определить, в какой точке войны мы находимся. Но он надеется, что на заключительной точке.

"Продолжение следует мир. Любая война заканчивается миром. И тогда будут самые сложные времена для нашей страны. Нам предстоит отстраивать очень много, нужно подготовиться к тому, что вернутся военные, в том числе и раненые. Уже сейчас нужно думать, как их трудоустраивать, обеспечивать жильем, помогать, потому что это люди, которые борются за нашу свободу. Поэтому мы не должны наблюдать, как они просто "существуют", они должны жить и радоваться жизни, нам придется очень много работать – не только на себя, но и на тех, кто этого не может", – говорит Марченко.

Генерал надеется, что после войны украинское общество объединится, как это произошло сейчас, и будет вместе восстанавливать нашу страну.

Ранее генерал Дмитрий Марченко рассказал, как удалось спасти Николаев от и признался, что россияне могли зайти в город без боя.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, каким видит завершение войны с Россией. По его словам, победа Украины – это не только освобождение всех оккупированных территорий, но и справедливые приговоры всем убийцам.

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