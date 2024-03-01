Генерал-майор запаса жестко высказался о главной проблеме операции на Тендровской косе

По мнению Сергея Кривоноса, не было никакой потребности в спецоперации, в ходе которой погибли бойцы ССО.

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что потребности в операции на Тендровской косе не было. К тому же в плане операции явно не была предусмотрена логистика для обеспечения поддержки десанта.

О своем видении ситуации и влиянии подобных решений командования на доверие подчиненных Сергей Кривонос рассказал Еспресо.tv.

"Это сложный вопрос. И когда читаешь официальные доклады хочется спросить: зачем вы лжете и зачем вы послали людей на задание на Тендровскую косу, выполнение которого не имело никакого ни стратегического, ни оперативного, ни тактического смысла?" – заявил военный, бывший первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ с 2016 по 2019 год.

По его словам, Тендровская коса, представляющая собой длинный узкий песчаный остров, расположена далеко от украинских позиций и не является стратегически важной.

“Посмотрите прямо на карту и вы поймете, что не было никакого смысла удерживать эту косу. И как осуществлять обеспечение тех людей, которые там окопались? Тогда для чего это все?" – добавил Кривонос.

По мнению Кривоноса, главная проблема состоит в том, что Силами специальных операций руководят люди, "совершенно далекие от реалий".

"Они не служили на определенных должностях, как и не создавали их, поэтому они, знаете, не берегут их, бойцы для них не побратимы, не родные, не близкие и не сослуживцы", — подчеркнул генерал-майор.

Сергей Кривонос считает, что необходимо провести тщательное расследование и наказать тех, кто виновен в гибели бойцов ССО. Это очень важно, потому что каждый такой бессмысленный приказ, приводящий к гибели бойцов, подрывает доверие подчиненных к командирам.

"В настоящей операции, той что была, ответственность должно нести командование части и командование Сил специальных операций", — добавил Сергей Кривонос.

Напомним, в ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций во время боевого задания. Однако пока неизвестно, сколько именно украинских защитников погибли во время операции на Тендровской косе.

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