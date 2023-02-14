Генерал Милли назвал бои за Бахмут затяжными и с большими потерями: "Украинцы будут продолжать бой"

Американский генерал считает, что Силы обороны Украины не отступят от Бахмута.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что украинские войска не отступят от Бахмута и назвал бои за город самыми масштабными по потерям на сегодняшний день.

Об этом Милли заявил на пресс-конференции по итогам заседания девятого "Рамштайна" 14 февраля.

"Самый динамичный сдвиг линии фронта в обе стороны в целом происходит в районе Бахмута. Украинцы меняются, они воюют в обороне. Россияне, прежде всего группа "Вагнера", нападают. Я бы описал это как крайне затяжное сражение на истощение с очень высоким уровнем потерь, особенно с российской стороны", – описал ситуацию американский генерал.

По его оценке, бои за Бахмут проходят без каких-то хитрых маневров. Милли сказал, что "это просто ряд атак, много артиллерийского огня с крайне высоким уровнем потерь в этом конкретном районе".

Генерал также не берется оценивать продолжительность боев за Бахмут, однако считает, что они будут продолжаться до тех пор, пока оккупанты смогут продолжать воевать.

"Я не думаю, что украинцы просто сломаются и проиграют, они будут продолжать бой", – добавил Милли.

Он также сказал, что США будут следить, чтобы у Украины было достаточно средств для дальнейших действий на поле боя.

Какая сейчас ситуация в Бахмуте

Как сообщил военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман, вражеские войска пытаются оцепить Бахмут с севера и с юга. Боевые действия ведутся в пригороде, и защитники Украины отлавливают многочисленные российские ДРГ.

В то же время военнослужащий ВСУ Александр Войтко сообщил о сложной ситуации в Бахмуте, однако убежден, что россиянам не удастся взять город в окружение.

По данным британской разведки, за последние три дня "вагнеровцы" добились определенных успехов в районе села Красная гора возле Бахмута. Однако в этом направлении продолжается украинская организованная оборона. Тактическое продвижение врага южнее города имеет мало прогресса.

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