Генерал Милли заявил о колоссальных потерях России и Украины в войне: "Все дойдет до стола переговоров"

Он выразил надежду, что Украина отвоюет все свои территории.

Россия и Украина несут колоссальные потери в войне, поэтому рано или поздно все дойдет до стола переговоров и будут приняты соответствующие решения.

Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил на пресс-конференции по итогам встречи в Рамштайне 20 января.

В частности, он подтвердил данные украинского Генштаба о потерях РФ, достигающих более 100 тыс.

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"Когда мы говорим о количестве раненых, пострадавших, погибших, конечно, это война, и мы понимаем, что цифры будут большими. Также мы уже видим, каковы потери россиян – а это более 100 тысяч – это очень большое количество. И для России оно просто немыслимо. Здесь мы говорим о российской армии, российских военных, а также о так называемых "вагнеровцах". Действительно, они несут огромные и колоссальные потери", — рассказал Милли.

Он также напомнил, что Россия объявила о призыве 300 тыс. человек во время очередного этапа мобилизации, "но мы понимаем, что на самом деле количество мобилизованных значительно больше".

Генерал выразил надежду, что Украина отвоюет все свои территории, а также рано или поздно стороны сядут за стол переговоров.

"Украина также несет огромные потери. Мы видим, сколько невинных жизней уносит российская война, ведь Россия бьет по объектам критической инфраструктуры, по жилым районам. И так же очень много раненых и погибших среди солдат украинской армии. Поэтому обе стороны конфликта несут колоссальные потери. Поэтому я думаю, что рано или поздно все дойдет до стола переговоров и будут приняты соответствующие решения. И мы надеемся, что Украине удастся отвоевать свои территории", – подчеркнул Милли.

Напомним, в немецком Рамштайне 20 января состоялось очередное заседание министров обороны 50 стран по военной помощи для Украины. Перед заседанием глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в войне наступает решающий момент и заверил в поддержке Украины столько, сколько потребуется.

После заседания его участники объявили, какую помощь могут оказать Украине. Остин назвал пакет новой помощи "чрезвычайно мощным".

Однако на встрече так и не было принято решение о передаче Украине современных немецких боевых танков Leopard.

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