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Генерал Наев оценил угрозу наступления "вагнеровцев" из Беларуси: есть ли опасность для Киева

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Генерал Наев оценил угрозу наступления "вагнеровцев" из Беларуси: есть ли опасность для Киева

Наев прокомментировал угрозу наступления боевиков "Вагнера" из Белоруссии. / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Генерал подчеркнул, что подобная попытка наступления – это самоубийство.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал угрозу нападения "вагнеровцев" с территории Беларуси. Он подчеркнул, что ситуация на границе контролируется силами обороны.

Об этом сообщает Military Media Center.

Генерал Наев подчеркнул, что ситуация на северной границе контролируется. Он отметил, что Силы обороны и дальше укрепляют этот участок, чтобы не допустить никаких прорывов.

"Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. Пока не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7", — сообщил генерал.

Сергей Наев отметил, что если оккупанты будут пытаться во второй раз пойти на Киев, что это будет для них самоубийством.

"Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", — объяснил он.

Напомним, бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат заявил, что "вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев после того, как их главарь Евгений Пригожин после попытки мятежа уехал в Беларусь.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что боевики террориста Пригожина после неудачного бунта в РФ вряд ли смогут уйти из Беларуси в Киев.

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Дата публикации
Просмотры
2536
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