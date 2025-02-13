Генерал Наев прибыл на фронт: что известно о его новом назначении

В настоящее время он входит в курс дел.

Бывший командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что уже находится на передовой и приступил к выполнению боевых задач.

Об этом он сообщил в своем Facebook 13 февраля.

По его словам, он знакомится с оперативной ситуацией, а также с военными подразделениями, удерживающими оборону.

"Передо мной — уставшие, но несокрушимые воины. Каждый из них — это история отваги, боли и непокоренности. Держим оборону не только оружием, но и силой духа", — написал Наев.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка".

По его словам, такое решение принял президент Владимир Зеленский.

Источники утверждают, что Наев пытался объяснить руководству, что его назначение в тактическую группу невозможно без штатного поста в ВСУ, поскольку это временный орган управления. Однако из-за спешки с исполнением приказа на этот нюанс сначала не обратили внимания.

Напомним, по мнению Наева, кремлю нужен Покровск, чтобы показать, что российская армия до сих пор мощная и владеет стратегической инициативой.

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