Генерал НАТО назвал новые цифры ликвидированных россиян с начала полномасштабной войны: количество впечатляет

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе заявил, что россияне потеряли более 200 тысяч своих военных в войне против Украины, среди них немало офицеров.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года более 200 000 русских солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены.
Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, пишет Spiegel.
По его словам, "масштабы этой войны невероятны", ведь Россия уже потеряла более 2000 танков и в среднем российская армия выпускает более 23000 артиллерийских снарядов в день. Командующий войсками НАТО в Европе добавил, что после нападения России на Украину Альянс должен приспособиться к новой реальности.
"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия – это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выиграет тот, кто сможет производить быстрее", — сказал Каволи.
Он также отметил важность сплоченности населения: "Мы научились на этом конфликте, что гражданское лидерство абсолютно необходимо. Оно может мобилизовать нацию и вдохновить партнеров".
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022-го по 4 марта 2023-го ВСУ уничтожили 152190 солдат армии Российской Федерации. За последние сутки ликвидировано еще 820 российских военных. Данные уточняются.
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