Генерал НАТО в Европе назвал необходимое Украине оружие для победы

Украина должна получить от западных партнеров истребители F-16, беспилотники и дальнобойные ракеты.
Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что предоставление Украине передового западного оборудования, такого как истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности, может помочь Киеву получить преимущество в небе и усилить наступательные действия против России.
Об этом сообщает Politico.
На закрытом брифинге с участием более десяти сенаторов и членов Палаты представителей США генерала Кристофера Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 победить в войне. Он ответил "да", сообщили источники издания.
Вопрос о F-16 был частью более широкой дискуссии о ведении войны и о том, что нужно Киеву, чтобы добиться успеха и остановить российские наступательные действия. Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы ее войска могли наносить удары по российским позициям с большего расстояния, ставя под угрозу штабы и тыловые линии снабжения россиян, что помогло бы вывести из строя российскую военную машину внутри Украины.
Каволи заявил законодателям на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и их союзники должны предоставить Украине самое современное вооружение. Это включает в себя современные самолеты, беспилотники и ракеты с радиусом действия более 100 километров, такие как ATACMS. По словам Каволи, это оружие поможет Киеву получить лучшие позиции для отпора войскам РФ.
Генерал утверждает, что Украина нуждается в более современном вооружении и технике для усиления боя.
Напомним, ранее президент Польши пояснил, что истребители F-16 требуют очень серьезного обслуживания , поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".
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