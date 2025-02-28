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Генерал назвал "железобетонные" гарантии безопасности для Украины

Генерал назвал "железобетонные" гарантии безопасности для Украины

Генерал назвал "железобетонные" гарантии безопасности для Украины

Генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж / Фото: ТСН.ua

В частности, Маломуж подчеркнул, что в случае эскалации с первого дня должно быть политическое, экономическое, военное давление.

На сегодняшний день размещение миротворцев в Украине выглядит нереально и не сможет обеспечить перспектив защиты границы от России. Так что генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал, что может стать "железобетонными" гарантиями безопасности для Украины.

Об этом он рассказал "24 каналу".

По словам Маломужа, введение в Украину миротворческого контингента выглядит очень призрачно, поэтому должна быть создана эффективная модель мирового строя и определены действия на случай, если Россия решит снова напасть.

"С первого дня должно быть политическое, экономическое, военное давление в случае любой эскалации. Тогда это будет реально. Тогда режим Путина никогда не посмеет напасть", – подчеркнул генерал.

Он объяснил, что президента России Владимира Путина будет сдерживать мировые системы гарантий, а также мощные ВСУ. Их могут поддерживать союзники из Европы, а базовый сегмент – высокотехнологичное оружие, мобильные войска и эффективная модель реагирования.

"Если бы у нас был хотя бы этот сегмент в начале войны, то Путин бы точно не напал. Он бы не видел перспектив для побед. Это формат, который всегда будет постоянным", – убежден Маломуж.

По его словам, такой формат можно претворить в жизнь не только, увеличивая масштабы войска. Армия наоборот может быть уменьшена, но оставаться высокомобильной, способной мгновенно действовать по разным направлениям.

Вторая составляющая, которую назвал экс-глава СВР, – это высокоточное оружие, системы координации; третий – большой резерв армии до трех миллионов, который в случае опасности сможет вступить в бой через два-три дня. Генерал убежден, что все это будет "железобетонными" гарантиями для Украины.

Напомним, накануне в МИДе заявили, что для обеспечения долгосрочной безопасности Украины нужен сухопутный контингент миротворческих сил, а также защита неба и моря.

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