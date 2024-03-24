Генерал Николюк уходит с поста командующего Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ

Генерал Виктор Николюк слагает полномочия командующего Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ.

Об этом Николюк написал на своей странице в соцсети.

"Новые вызовы, новые испытания, новые победы. В настоящее время требует с каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом. И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", – сообщил Николюк.

Он заявил, что слагает с себя полномочия командующего Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ и желает своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали за год.

Он также выразил благодарность всем за плодотворное сотрудничество.

"Имею уверенность о ее продолжении в новых условиях. Итого к победе! Имею честь!" – добавил он.

Фото: Генерал-майор Виктор Николюк

Известно, что генерал-майор Виктор Николюк был назначен командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ. До этого он занимал пост Командующего оперативным командованием "Север".

Виктор Николюк: служба в ВСУ

47-летний Виктор Николюк родился в Кировоградской области. Командовал ОК "Север" с 2021 года, в 2022-м, после начала полномасштабного вторжения России, возглавлял оборону Чернигова. 10 марта 2022 года Николюку присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Во время службы в ВСУ был во главе разведывательной роты, танкового батальона. Он также возглавлял штаб 92-й отдельной механизированной бригады, а затем стал ее командиром.

В марте 2017 года полковник Виктор Николюк был назначен начальником 169-го учебного центра "Десна", а в декабре 2018-го он стал генералом.

В 1996 году окончил обучение в Харьковском гвардейском высшем командно-танковом училище. В 2007 году окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

ТСН.ua уже сообщал, когда генерал-майор Виктор Николюк стал командующим подготовкой Сухопутных войск.

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