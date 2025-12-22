Генерал Норвегии объяснил, почему Путин не отказался от планов по Украине

Война в Украине

Стратегические цели президента РФ Владимира Путина по отношению к Украине остаются неизменными с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии, генерал Эйрик Кристоферссен в интервью "Укринформу".

По его словам, Кремль продолжает стремиться получить контроль над значительной частью украинской территории, установить лояльный к Москве режим в Киеве и остановить любое сближение Украины с западными структурами безопасности.

"Я не думаю, что цели Путина изменились с начала полномасштабного вторжения. Он хочет иметь больший кусок Украины как часть России, дружественный в РФ режим в Киеве и прекратить движение Украины к Западу", - подчеркнул Кристоферссен.

В то же время норвежский генерал подчеркнул, что Россия не достигла своих стратегических целей. Украина продолжает сопротивляться, президент Владимир Зеленский остается на должности и имеет поддержку общества, а НАТО наоборот расширилось — к Альянсу присоединились Финляндия и Швеция.

"Даже столкнувшись с реальностью на поле боя, Путин не отказался от своих амбиций и будет пытаться достичь их разными методами", - отметил он.

Кристоферссен подчеркнул, что в конце 2025 ключевой задачей для партнеров остается дальнейшая поддержка Украины.

"Мы все хотим мира, но он должен наступить на условиях Украины. В противном случае это не будет крепкий и справедливый мир", - подытожил главнокомандующий ВС Норвегии.

