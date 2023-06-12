Генерал Павлюк заявил о необходимости для Украины паритета или преимущества в воздушном пространстве

Самолеты для Украины критически важны для того, чтобы противодействовать самолетам противника.

Об этом сказал заместитель министра обороны генерал Павлюк в эксклюзивном интервью журналисту ТСН.Неделю Андрею Цаплиенко.

"ТТХ наших и их самолетов не позволяет нам эффективно бороться против новейших самолетов россиян. Они могут поражать наши до момента, когда они даже еще не увидели этот самолет. Чтобы отогнать их от границы, нам нужны новейшие самолеты, чтобы мы имели паритет в воздухе". Потому что без паритета или преимущества в воздушном пространстве тяжело выиграть войну”, — заявил Александр Павлюк.

Напомним, на заседании "Рамштайн ", которое состоится в июне, будут обсуждаться детали "самолетной коалиции", а также вопросы ПВО, снарядов, амуниции и артиллерии. Об этом ранее сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, в Офисе президента Украины раскрыли состав "коалиции истребителей" для Украины.

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