Генерал Путина присылал своей жене фото отрезанных ушей

Российский генерал-майор Роман Демурчиев / © из соцсетей

Военный преступник, российский генерал-майор Роман Демурчиев хвастался пытками и убийствами украинских военнопленных в частных чатах. Более того, он даже присылал своей жене фото отрезанных ушей.

Об этом говорится в расследовании «Радио Свобода».

Журналисты издания получили несколько гигабайтов сообщений в чатах российского генерала через источник в украинских вооруженных силах. Сообщается, что изученные данные датируются периодом от 2022 до 2024 года.

Тогда этот 49-летний генерал Путина был заместителем командующего 20-й российской гвардейской армии. Его нынешняя должность неизвестна. 20-я гвардейская армия ведет боевые действия в Донецкой области на востоке Украины.

По данным расследователей, Демурчиев поделился фотографиями отрезанных человеческих ушей с другими военнослужащими и своей женой. В разговоре с женой он похвастался, что сделал из них гирлянду. На другом фото, очевидно, изображены связанные украинские пленные. Их головы обмотаны бинтами, пропитанными кровью.

В другом разговоре Демурчиев предложил военнопленного в качестве «подарка» офицеру Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Генерал-майор спросил, следует ли ему «избавиться» от украинца или передать его, добавив, что его подразделение не успело «должным образом допросить» пленного.

С помощью фотографии журналисты идентифицировали пленного как 42-летнего добровольца из Запорожской области, которого позже обменяли.

Кроме того, расследование выявило, что российские оккупанты шантажировали родственников военнопленных, чтобы заставить их сотрудничать. Также были задокументированы случаи казни украинских солдат, которые сдались в плен.

Журналисты позвонили генералу Демурчиеву, однако российский генерал трусливо завершил разговор после того, как его спросили о совершенных им военных преступлениях, а затем заблокировал дальнейшие вызовы.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны сообщили, что российские военнослужащие получили от командования прямой приказ на уничтожение мирного населения во время проведения «зачистки» в районе населенного пункта Зеленый Гай на Александровском направлении Донецкой области.