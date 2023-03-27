Генерал рассказал, какая еще военная техника нужна Украине для успешного контрнаступления

Если Россия до сих пор пытается брать количеством, то у Украины отличный шанс брать именно качество. Тем более в контексте предоставления Украине западного вооружения для проведения успешного контрнаступления.

В каком соотношении правильно считать высокоточное оружие и оружие, которым воюет сегодня Россия, рассказал в прямом эфире телеканала FREDOM генерал-лейтенант в отставке, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника генерального штаба ВС Украины 2006-2010 годов Игорь Романенко.

"Модернизированные МиГи, которые передали нам западные партнеры, не полностью реализуют возможности базового натовского самолета, такого как F-16, F-18. Мы боремся потому что возможности модернизации улучшились по сравнению с имеющимися у них советскими вариантами. Но они еще не достигли уровня базового натовского самолета, за который борется наше военно-политическое руководство и это очень правильно, потому что, во-первых, в оборонных действиях они уже нужны, а мы сейчас проводим оборонную операцию, где нужно остановить противника, ведь они тактически, но продвигаются и наступают, уничтожить как можно больше живой силы и техники противника, заставить его перейти к обороне и только после этого переходить к наступательным действиям в том случае, если к этому времени будет подготовлен стратегический уровень резерва", — пояснил Романенко.

Военный добавил, что при проведении контрнаступления ВСУ требуется эффективное прикрытие с воздуха.

"А эти резервы предусматривают не только нашу пехоту, которую мы ценим, но на земле должна быть поддержка танков более эффективной, чем российская советских времен, которую они сейчас реанимируют. Нам необходимо прикрытие с воздуха современной авиации, которое имело бы натовские возможности, которых у них больше, чем у российских, но пока, к сожалению, наоборот — более современные российские, у них возможности и характеристики лучше, чем наши старые советские. поколение 4+", — считает Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант добавил, что Украина очень надеется получить современную авиацию.

"Возможности есть, многие страны согласились, но нет решения. Поэтому очень надеемся по результатам работы нашего руководства с руководством союзников, в первую очередь Соединенных Штатов, а также эти случаи и поведение россиян, их ядерные игры, я думаю, что иммунитет у Запада должно быть. Это видно из результатов встречи в Москве товарищей Пу и Си. Это время для того, чтобы принимать решительные шаги для обеспечения авиацией с новыми возможностями, особенно накануне готовящихся контрнаступательных действий", — подчеркнул военный.

Напомним, Кабинет министров Словакии 17 марта одобрил передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

Также Польше Анджей Дуда сообщил, что его страна передает Украине самолеты МиГ-29.

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