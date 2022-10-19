Генерал рассказал об ошибке армии РФ и ЧВК "Вагнер": последствия будут скоро

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а вслед за ним и командование армии РФ, пытаются привлекать к войне в Украине заключенных, но этот подход является стратегически проигрышным.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Россиянам приходится "затыкать дыры" – подразделения и части они пытаются укомплектовывать в том числе и заключенными. В этом пример показал "повар Путина" (так российские СМИ называют Пригожина – ред.). Этот опыт пытаются реализовывать и в вооруженных силах РФ. Но это временное пополнение личным составом. Стратегически это проигрышный подход, и мы довольно скоро увидим последствия, потому что у этих людей совсем другое понимание подходов к ведению боевых действий и за что они принимают участие в этой войне. Это не на пользу РФ", — пояснил Романенко.

По его словам, украинское командование будет "использовать эти ошибки в борьбе за нашу победу".

Российские зеки на войне

Руководитель частной военной компании "Вагнер" и приближенный к Путину российский бизнесмен Евгений Пригожин вербует в колониях российских рецидивистов, насильников и других заключенных на войну против Украины. В частности, он завербовал маньяка-каннибала.

Впоследствии российский олигарх и "повар Путина" Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнер".

Британская разведка заявила, что частная военная компания "Вагнер" проводит кампанию по вербовке российских узников для участия в войне против Украины минимум с июля. Осужденным предлагают деньги, а также смягчение приговора.

Пленный российский зэк рассказал на допросе, как его и других заключенных из колонии вербовал руководитель ЧВК "Вагнер". Пленный сообщил, что армию заключенных используют как "пушечное мясо", чтобы разведывать украинские позиции на передовой.

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