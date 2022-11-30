Генерал СБУ оценил потери армии России: на восстановление понадобятся годы

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину значительно истощила запасы вооружения и боеприпасов, на пополнение ей понадобятся годы.

Об этом рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире канала "Freeдом".

На вопрос, насколько Россия была готова к длительной войне, Ягун ответил:

"На самом деле, она вообще не была готова к длительной войне. Это мы видим по тому, что происходит на войне, по невосполнимым утратам, которые имеет Россия в вооружении и боеприпасах, в истощении того вооружения, которое используется. Есть глубокие исследования по возможностям ремонта стволов танков и артиллерии, есть еще одно исследование отдельно по боеприпасам. Там ситуация такая, что если Россия хочет выйти на тот уровень использования боеприпасов, который она пыталась использовать в первые месяцы войны, то ей надо 7-8 лет. По ракетам расчеты, что Россия не может делать больше 15-25 ракет".

По его словам, "все эти моменты накладываются на то, что Россия не была готова".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 ноября общие боевые потери врага составляют около 88 880 человек убитыми. Кроме того, оккупанты потеряли:

танков ‒ 2914;

боевых бронированных машин – 5872;

артиллерийских систем – 1902;

РСЗО – 395;

средства ПВО – 210;

самолетов – 280;

вертолетов – 261;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562;

крылатые ракеты ‒ 531.

Ранее генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, какую тактику использовало руководство России при планировании полномасштабного вторжения в Украину.

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