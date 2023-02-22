Генерал СБУ рассказал, как ВСУ могут сорвать контрнаступление окупантов

Вооруженные силы Украины, сформировав танковые батальоны из новой западной техники, смогут прорвать фронт и выйти оккупантам в тыл.

Об этом рассказал экс-замглавы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, война для армии России бессмысленна:

"Они теряют людей в огромном количестве — на сегодня уже более 144 тысяч. Но мы не учитываем калек, тяжелых ранений и вообще раненых — все это выливается в цифру под полмиллиона. Они могут продвигаться, брать 7-8 км в месяц. Кто-то из Великобритании Британии подсчитал, что если они будут такими темпами продвигаться, то им нужно будет лет 50, чтобы дойти до Киева".

Ягун отметил, что оккупанты не имеют возможности брать большие города, не используя бронетехнику.

"Они вынуждены мясным валом выжимать наших бойцов с позиций. Но в случае, если мы подготовим качественный маневренный бронекулак, который сможет прорвать на том или ином участке фронта их оборону и выйти в их тылы, вся эта структурированная контрнаступательная операция просто посыплется", – подчеркнул он.

По словам генерала СБУ, у россиян "нет того количества людей, которых можно фронтально поставить в окопы и защищать ту или иную линию".

"Таким количеством можно вести только маневренные войны, а маневренные войны предполагают бронетехнику. Техники нет, вооружения нет, подготовленных штурмовых мотобригад нет. Они вынуждены ставить какие-то препятствия, сдерживать наши войска и понемногу продвигаться... Если будет западное оружие, если будут готовы наши бойцы, если мы введем резервы, а это 2-3 новосозданные бригады плюс танковые батальоны, которые формируются из западной техники – это тот кулак, на который враг не имеет ответа", – сказал Ягун.

Напомним, по итогам последнего саммита "Рамштайн" союзники решили выделить Украине танки и бронетехнику, средства ПВО и боеприпасы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники полны решимости продолжать поддержку Украины и верят в успех украинских войск во время весеннего наступления.

Как объяснил военный эксперт Александр Мусиенко, сейчас ВСУ находятся на предшествующем контрнаступлению этапе — это "накопление ресурсов для этого важного этапа с помощью наших партнеров, которые нам передают оружие".

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев прогнозирует, что до конца августа 2023 года Украина выйдет на государственную границу образца 1991 года.

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