Генерал СБУ спрогнозировал судьбу Беларуси в случае участия ее армии в наступлении на Украину

РФ может решиться на новую попытку вторжения в Украину с территории Беларуси в конце января или начале февраля.

Генерал-майор СБУ Виктор Ягун утверждает, что участие белорусской армии в войне в Украине уничтожит последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси.

Об этом он говорил в ефире "Еспресо".

По его словам, белорусская армия в большинстве своем воевать не хочет. Однако в этом направлении сейчас активно работает Россия, подталкивая к мобилизации населения и привлечению белорусских военных подразделений к боевым действиям.

В то же время генерал СБУ отметил, что пользы от белорусской армии в войне будет немного, а ее участие будет представлять угрозу для белорусской государственности.

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"По нашей информации, качество этой военной белорусской мощи будет как троянский конь в стане России. А если белорусы примут участие в войне, то последний шанс Лукашенко, последний клочок его самостоятельности и независимости от России, будет уничтожен. И Лукашенко это тоже понимает”, — утверждает Виктор Ягун.

Он также спрогнозировал время предполагаемого наступления на Украину с территории страны-сателлита РФ.

"Когда белорусы перейдут границу Украины, а если это произойдет, то может быть в конце января или начале февраля, тогда это уже будет окончательное решение, которое раз и навсегда закроет в ближайшее время такое явление как независимость Беларуси", — подчеркнул экс-замглавы СБУ. .

По его мнению, российское военное командование использует белорусские подразделения в качестве пушечного мяса — в первых рядах наступления. Если они не сдадутся в плен, то будут уничтожены. Вместе с ними будет уничтожен и последний шанс защитить Беларусь как независимое государство.

Напомним, Россия решила все организационные и правовые аспекты, которые делают возможным применение совместной с белорусской армией группировки для нового вторжения в Украину.

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